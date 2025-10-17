Bergomi: "Roma rivelazione del campionato. E ci sono margini di miglioramento"

TMW - Beppe Bergomi ha rilasciato una lunga intervista e ha parlato, tra le altre cose, del campionato italiano e dell'imminente sfida tra la Roma di Gian Piero Gasperini e l'Inter di Cristian Chivu. La bandiera nerazzurra ha speso belle parole per il nuovo progetto giallorosso e per il lavoro fatto dall'ex tecnico dell'Atalanta in questi primi mesi di stagione.

Il campionato torna con Roma-Inter. I giallorossi sono la rivelazione fin qui?

"Penso di sì, non mi aspettavo di vederla in testa, pensavo che Gasperini ci mettesse più tempo. La squadra però lo sta seguendo e la fase difensiva soprattutto la sta facendo bene, sono concentrati e concedono poco.

Con Ranieri difendevano di reparto, ora più a uomo. E poi ci sono margini di miglioramento in fase offensiva. In mezzo al campo c'è Kone che è straordinario, Cristante dà equilibrio... Sta facendo davvero molto bene".

VAI ALL'INTERVISTA COMPLETA