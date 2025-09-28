Zanetti: "Gasp rullo compressore. Giochiamo come contro la Juve"

In vista della trasferta all'Olimpico, il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha una ricetta chiara: "Dobbiamo ripetere la prestazione con la Juventus". Consapevole di affrontare "un altro avversario di altissimo livello", Zanetti ha definito le squadre di Gasperini "dei rulli compressori", chiedendo ai suoi la stessa intensità e concentrazione mostrate contro i bianconeri.

Per la sfida contro i giallorossi, il Verona recupera Gagliardini, che potrebbe partire titolare (...), mentre restano indisponibili Valentini, Mosquera e Harroui. In attacco, fiducia alla coppia Giovane-Orban, protagonisti nelle ultime uscite. Zanetti li incoraggia: "In alcune situazioni sono stati forse un po' troppo individualisti, ma lo considero un segnale positivo (...). Quello che mi piace è che questa voglia di fare diventi contagiosa".

(gasport)