Women's Cup: stasera alle 17:30 finale Roma-Juve

IL TEMPO (A.D.P.) - Prima finale di Women's Cup, ennesimo duello Juventus-Roma: oggi a Castellammare di Stabia bianconere e giallorosse si sfideranno per il primo trofeo della stagione, a distanza di quattro mesi da quando si sono contese l'ultimo di quella passata, la Coppa Italia (ore 17.30, diretta Rai 2 e Sky). Juventus e Roma si affrontano per la 28ª volta tra tutte le competizioni, la sesta in una finale: in semifinale hanno battuto rispettivamente Inter e Lazio e ora sognano di portare a casa la prima edizione della nuova coppa (in caso di parità al 90', supplementari). «Sarà una finale bella e molto difficile, alla quale noi arriviamo con meno favori del pronostico ma con entusiasmo. Non ci aspettavamo di poter essere qui e potercela giocare ma - ha assicurato Rossettini - la affronteremo con coraggio». A disposizione del tecnico sia Viens (subentrata anche martedì), che Dragoni; out invece Thogersen, operata per la frattura alle ossa nasali riportata contro lo Sporting.