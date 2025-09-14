Women's Cup: oggi tocca alla Roma

IL TEMPO (A.D.P) - Oggi in campo la Roma per blindare il primo posto nel gruppo C: al Tre Fontane arriva il Sassuolo dell'ex Spugna (15, Sky). L'attuale classifica vede in vetta le giallorosse (6), seguono le emiliane (4), poi Ternana (1) e Milan (0). Le romaniste vogliono archiviare il ko con lo Sporting: «Abbiamo analizzato la partita di Champions, il gruppo è già settato per la sfida col Sassuolo. Gara decisiva per entrambe le squadre ma - ha sottolineato Rossettini alla vigilia - vogliamo passare il turno».