Women's Cup: alle 14 sorteggio semifinali

IL ROMANISTA - Oggi alle 14 la Roma Femminile conoscerà la sua prossima avversaria nel cammino della neonata Serie A Women's Cup. Le giallorosse hanno vinto il girone C battendo la Ternana fuori casa, poi il Milan e il Sassuolo al Tre Fontane, guadagnando un posto nelle Final Four da giocare a Castellamare di Stabia il 23 e 24 settembre. Insieme alle giallorosse anche la Lazio (vincitrice del gruppo A), l'Inter (prima nel gruppo B) e la Juventus, qualificata alla fase finale come miglior seconda del torneo.