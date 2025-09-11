Women's Champions League, Roma: stasera l'andata con lo Sporting. Dentro le migliori

Le note dell'inno della Women's Champions League sono pronte a uscire dalle casse del Tre Fontane. Stasera va in scena l'andata dell'ultimo turno preliminare contro lo Sporting Lisbona. Giugliano e compagne si presentano da favorite e con il morale alle stelle dopo un inizio di stagione perfetto. Luca Rossettini non ha nascosto le sue ambizioni e quelle della Roma: "Il primo obiettivo è raggiungere la fase campionato di Champions. Ci teniamo tutti molto, quindi schiererò la formazione migliore". [...] In porta si scalda Lukasova, davanti a lei la solita difesa a tre composta da Van Diemen, Heatley e Veje. La linea di centrocampo dovrebbe vedere Thogersen a destra, Greggi e Rieke al centro, mentre a sinistra si vive un ballottaggio tra Galli e Bergamaschi. Dietro a Pilgrim, spazio a Giugliano ed Haavi.

(corsport)