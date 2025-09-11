Wesley torna ma si ferma: oggi i test

La sua prima stagionale è stata contro il Volta Redonda, sessanta minuti nella vittoria del suo Flamengo. Era il 25 gennaio e da allora Wesley ha giocato 28 partite consecutive. Poi la Roma, altri venti giorni di preparazione e l'inizio del campionato. Il ventiduenne tra poco dovrebbe terminare la stagione, invece, ne ha cominciata un'altra. Ecco perché i medici della Roma monitorano scrupolosamente le sue condizioni, ed ecco perché Wesley può avvertire qualche problema fisico. Come quello accusato nell'ultimo allenamento di lunedì nel ritiro della nazionale brasiliana. Ancelotti lo ha immediatamente fermato e lo ha mandato in tribuna contro la Bolivia: problema al ginocchio sinistro e potrebbe trattarsi di un'infiammazione che non desterebbe grandi preoccupazioni a Trigoria. Questa mattina intorno alle 7, l'esterno sbarcherà nella Capitale e sarà immediatamente sottoposto ad esami strumentali per confermare la diagnosi. Di certo Wesley non vorrebbe tirarsi indietro, ma, il ragazzo ha bisogno di qualche giorno di riposo per rifiatare. Difficilmente il brasiliano ci sarà contro il Torino, al suo posto ci sarà Rensch che ha lavorato molto bene con la squadra. Gasperini conta sull'olandese e domenica sarà un primo assaggio del turnover.

(corsport)