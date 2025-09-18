Wesley, quando il derby è di casa

Parlare a Wesley di derby, è come provare a spiegare ad un romano come si fa la carbonara. Perché, è insito nel loro dna e ogni quartiere brasiliano ha la sua rivalità. Per il terzino, il derby di domenica avrà certamente il fascino della novità, ma, non il più emozionante. Il ragazzo ha 22 anni e alle spalle ha già 9 "derby" disputati ed equamente divisi tra Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. [...] Roma-Lazio o viceversa, è una cosa diversa.

Tecnicamente, non sarà una partita facile per Wesley che dal suo lato avrà Nuno Tavares e Zaccagni, non proprio dei clienti facili. Sarà dunque interessante capire come la imposterà Gasperini. Il brasiliano, è appena arrivato ma si è visto che può essere letale quando va in avanti e viene lanciato in velocità. [...]

(Il Messaggero)