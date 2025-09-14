Wesley può farcela, Ferguson titolare

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - A caccia della tripletta. Oggi contro il Torino, all'Olimpico (ore 12:30) Gasperini insegue la terza vittoria in altrettante partite alla guida della Roma. Nella lunga esperienza sulla panchina dell'Atalanta, il tecnico di Grugliasco era riuscito a conquistare nove punti nelle prime tre giornate di campionato soltanto in un'occasione (stagione 2020-2021, chiusa al terzo posto). Un altro successo permetterebbe al club

giallorosso di arrivare con maggior fiducia al derby di domenica prossima.

Gasp non si è sbilanciato in conferenza stampa sulle possibili scelte di formazione. La difesa davanti a Svilar dovrebbe esser composta nuovamente da N'Dicka, Mancini ed Hermoso, il quale è avanti nel ballottaggio con Celik. Prima convocazione per i neoarrivati Tsimikas e Ziolkowski, che siederanno in panchina. Il dubbio principale riguarda Wesley, reduce dal piccolo problema tendineo e dal viaggio intercontinentale. Il tecnico giallorosso potrebbe anche iniziare con Rensch a destra e Angeliño sul lato opposto. Viaggia verso una conferma in mezzo al campo la coppia formata da Koné e Cristante. Spazio alla qualità argentina sulla trequarti, con Soulé a destra e Dybala a sinistra. L'ottimo secondo tempo con il Pisa e le due settimane di lavoro possono regalare la titolarità alla Joya. Davanti tocca a Ferguson, in cerca della prima gioia in giallorosso dopo le due reti segnate con l'Irlanda.

Nel frattempo Michael Gandler sarà il nuovo Chief Revenues Officer della Roma.