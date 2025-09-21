Wesley non ce la fa, Lorenzo si scalda

Nella sfida più attesa dell'anno Gasperini si gioca la carta Pellegrini, a quattro mesi di distanza dell'ultima gara ufficiale. Salvo sorprese dell'ultimo minuto sarà lui la grande novità della stracittadina. L'estate turbolenta è ormai alle spalle e il mercato di gennaio è lontano, quello di giugno ancora di più. Una mossa a sorpresa che per certi versi sembra ancora più sorprendente di quella di gennaio quando in panchina c'era Ranieri. Ma Pellegrini ha un feeling particolare con il derby, una sfida che negli ultimi anni ha fatto fatica a trovare un personaggio da copertina. Lorenzo, però, c'è riuscito in diverse occasioni. La prima nel 2018 con un gol di tacco sotto la Curva Nord, poi nel 2022 con un calcio di punizione da cineteca ed infine qualche mese fa, con un'altra magia. Tre reti, una più bella dell'altra.

Vinto il ballottaggio con Pisilli, un altro romano doc. Nella rifinitura di ieri Gasp ha sciolto gli ultimi dubbi e ha deciso di regalargli un'altra chance nel 3-4-1-2 che il tecnico ha intenzione di proporre in campo. Questa è la novità tattica. Un solo trequartista per dare fastidio a Rovella in fase di impostazione. [...] Per Pellegrini quello di oggi potrebbe essere l'ultimo treno per riconquistare la fiducia del pubblico. Difficile, però, che una rete possa cambiare la sua situazione contrattuale. Ma non è questo il giorno per pensarci. [...]

Nessun dubbio nelle altre zone di campo. Wesley è costretto ad alzare bandiera bianca a causa dei problemi gastrointestinali che lo hanno accompagnato per buona parte della settimana. Ieri non si è visto a Trigoria e non è nella lista dei convocati. Pronto al suo posto Rensch, El Shaarawy a partita in corso può trovare spazio sulla fascia destra.

Ha recuperato, invece, Mario Hermoso che ha superato [...] il problema al polpaccio destro. Ma lo spagnolo andrà in panchina, al suo posto prima da titolare per Celik. Il terzetto difensivo sarà completato da Mancini e Ndicka. In porta Svilar. A sinistra Angeliño ha vinto il ballottaggio con Tsimikas. L'esterno greco ha dato risposte positive in allenamento ed il suo esordio da titolare è rimandato di qualche giorno. Mercoledì a Nizza toccherà a lui. In mezzo al campo la coppia Cristante-Koné, in avanti Ferguson e Soulé. L'argentino va a caccia del secondo gol consecutivo contro i biancocelesti per diventare il terzo giocatore nella storia giallorossa a segnare in entrambi i suoi primi due derby contro la Lazio in Serie A dopo Vincenzo Montella (tre tra il 1999 e il 2002) e Edin Dzeko (due nella stagione 2015/16). Inoltre, c'è un tabù da infrangere. La Roma non vince in casa della Lazio da ben 9 anni, l'ultima volta nel 2016 grazie alle reti di Strootman e Nainggolan. Un trend da invertire.

(Il Messaggero)