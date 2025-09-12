Wesley è pronto per il derby. Dybala e Soulé coppia anti-Toro

Sospiro di sollievo per Wesley: gli esami hanno escluso lesioni, evidenziando solo un sovraccarico muscolare. Nonostante l'allarme rientrato, l'esterno brasiliano, reduce da un lungo periodo di impegni agonistici senza sosta (...), verrà probabilmente tenuto a riposo contro il Torino per averlo al meglio nel derby del 21 settembre.

Al suo posto è pronto Devyne Rensch, recuperato dal problema al polpaccio. Pochi altri dubbi per Gasperini, che dovrebbe schierare la coppia Dybala-Soulé sulla trequarti a supporto dell'unica punta Ferguson, reduce da due gol in nazionale. In mediana confermati Cristante e Koné, mentre in difesa Hermoso e Celik si contendono una maglia al fianco di Mancini e Ndicka. (...)

Intanto, a Trigoria, si è tenuta una cerimonia per intitolare un campo alla memoria di Giacomo Losi. Alla presenza della famiglia e di diverse leggende giallorosse come Conti, Candela e Aldair, ha partecipato anche Daniele De Rossi, tornato al centro sportivo per la prima volta dopo l'esonero.

(Il Messaggero)