Wesley atteso al rientro, avanza Tsimikas. Soulé: «Ad aprile la mia gioia più grande»

[...] Gasperini ha diversi dubbi da sciogliere in ottica formazione. I primi due, sugli infortunati. Hermoso è più fuori che dentro: è vero che il polpaccio non ha riportato lesioni, ma il rischio di uno stop muscolare più lungo spinge alla prudenza e dunque Celik è favorito per quella posizione. Wesley, invece, ha molte più chance di recuperare, a patto però di presentarsi in campo nel pomeriggio dopo i due giorni consecutivi a trascorsi a casa per via di una gastroenterite. Gli altri sono dubbi di natura tecnica. Con un giocatore, Tsimikas, le cui chance sono segnalate in grande ascesa. [...] C'è poi da decidere la terza maglia in avanti vicino a Soulé e Ferguson: ballottaggio aperto tra El Aynaoui ed El Shaarawy, ma spera pure Pellegrini che ieri via social ha postato un'immagine di una coreografia della curva Sud. Intanto Soulé a Dazn ha dichiarato: «È una settimana speciale e diversa dalle altre, dobbiamo dare il doppio rispetto al solito. Il gol di aprile? Mai provato nulla di simile».

(Corsera)