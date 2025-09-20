Wesley ancora out, oggi il test decisivo. In attacco El Ayanoui favorito su ElSha

Esattamente sette giorni fa Gasperini parlava di uno zoccolo duro che avrebbe giocato la

maggior parte delle partite, ma la settimana di avvicinamento al derby è stata ricca di imprevisti. Il primo - sicuramente il più doloroso - è stato l'infortunio di Dybala contro il Torino che lo ha messo fuori gioco per almeno 15 giorni. Per completare l'opera si sono aggiunti i problemi di Wesley e Hermoso. [...] Il brasiliano è alle prese da giovedì con dei problemi gastrointestinali, nessun guaio di natura fisica ma il virus che lo ha colpito non gli ha permesso di allenarsi per due giorni di fila. [...] Nel pomeriggio la squadra scenderà in campo e resterà a dormire nel centro sportivo, Gasperini spera di poter contare su di lui. Filtra un cauto ottimismo dalle parti di Trigoria, ma Rensch si scalda. [...] Oggi la prova del nove: in caso di un'altra assenza forzata, non verrà convocato. Più complicato vedere nell'undici iniziale Hermoso. Si è fermato giovedì per un risentimento al polpaccio destro. Ha effettuato una risonanza magnetica che non ha evidenziato lesioni muscolari, ma ieri non si è allenato con il resto del gruppo e oggi verrà valutato nuovamente dallo staff medico. [...] Pronto Celik, provato nel ruolo di centrale di destra. [...] L'esperimento con il Torino non è andato a buon fine. La Roma non può permettersi di giocare senza centravanti e domani tornerà al suo posto Evan Ferguson. Alle sue spalle l'intoccabile Soulé che va a caccia di un altro gol nel derby dopo quello di aprile [...] Al suo fianco uno tra El Aynaoui e El Shaarawy con il primo in leggero vantaggio. L'idea è quella di inserire un centrocampista in più e lasciare il Faraone in panchina che può essere utilizzato a gara in corsa anche sulla fascia destra per dare il cambio a Rensch, nel caso Wesley non dovesse farcela. Pellegrini può essere un'opzione a gara in corso. Non gioca una partita ufficiale da maggio e per questo - salvo colpi di scena - è da escludere una sua partenza da titolare. L'infortunio è alle spalle e sui social si sta caricando per il derby che sente in maniera particolare. [...] Ma i dubbi del tecnico non finiscono qui. Anche a sinistra c'è un ballottaggio: Tsimikas o Angeliño? Lo spagnolo rispetto alla scorsa stagione è apparso in difficoltà e il greco sta raccogliendo consensi a Trigoria. L'ex Lipsia resta davanti, ma l'esordio del greco è solamente rimandato. Mercoledì a Nizza dovrebbe toccare a lui. [...]

(Il Messaggero)