Wesley alla Maicon: ora un piano atletico

In Brasile, da ieri, non si parla d'altro: c'era una volta un ragazzo che aveva smesso col calcio per fare il parcheggiatore e oggi quel tipo salta e scatta senza sentire la fatica come se avesse i superpoteri. [...] In una notte, chissà se esagerando o interpretando già la realtà. i tifosi della Seleçao sono convinti di aver trovato l'erede di Maicon. Una speranza condivisa pure da quelli della Roma, che non vedono un terzino destro così forte proprio dai giorni in cui l'ex Inter sfrecciava sulla corsia giallorossa dell'Olimpico. Sui social gli danno del «craque», il termine che i brasiliani amano utilizzare quando si trovano al cospetto di un potenziale campione. Insomma, si sono già innamorati del loro nuovo laterale destro. [...] Al Maracanã, lo sta dio che Wesley aveva imparato a chiamare "casa" con il Flamengo, il nuovo acquisto giallorosso è risultato tra i migliori in campo. [...] Il calciatore che Massara ha acquistato per 25 milioni più 5 di bonus, inseguito a lungo pure dalla Juve, continua così a dare segnali incoraggianti dopo un avvio difficile, reso ancor più complicato dalle tempistiche del trasferimento: alla Roma è arrivato con una trentina di gare sulle spalle, giocando da gennaio e per tutta l'estate, incluso il Mondiale per Club. Nei primi test, non a caso, sembrava spaesato in difesa e inoffensivo. Con l'inizio del campionato, ha cominciato invece a fare la differenza. [...] C'è solo un'incognita ed è la tenuta fisica da qui a fine maggio per evitare che a inizio 2026, quando la sua stagione sarà giunta al 12° mese, sia già cotto. Ecco perché lo staff della Roma sta già studiando un piano atletico per gestire l'energia di un ragazzo che non è abituato a risparmiarsi.

(Corsport)