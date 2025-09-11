Voglia di tris: Ferguson e Koné al top, la Roma guarda lontano

LEGGO (F. BALZANI) - Le gioie di Ferguson e Koné e i dolori di Dovbyk e Wesley. La Roma di Gasperini raccoglie l'eredità delle nazionali e si appresta a preparare la sfida col Torino in un Olimpico sold out. L'ultimo ad affacciarsi a Trigoria sarà proprio Wesley che è rimasto in tribuna nella sfida tra Bolivia e Brasile a causa di un'infiammazione al ginocchio sinistro. Un allarme scattato subito in casa Roma, ma col passare delle ore sono arrivate le rassicurazioni del calciatore. Si sarebbe trattato, infatti, solo di un'esclusione precauzionale ma le condizioni di Wesley saranno valutate in queste ore con Rensch pronto a partire dal primo minuto. Chi è sicuro di giocare è Ferguson reduce da due gol in due partite con la maglia dell'Irlanda. L'attaccante di proprietà del Brighton è tornato alla ribalta anche sui media britannici e conferma il momento di forma già visto con Pisa e Bologna. Ora Ferguson cerca la prima gioia all'Olimpico con la maglia della Roma. In questo momento non esiste nemmeno il ballottaggio con Dovbyk che ha deluso anche con l'Ucraina. Gasperini conta di recuperarlo soprattutto da un punto di vista mentale.

L'esatto opposto di Koné, tra i protagonisti pure nella vittoria della Francia con l'Islanda.