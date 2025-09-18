Voglia di Roma: Ferguson sogna il primo gol. Nella stracittadina è titolare

LEGGO (F. BALZANI) - Segnare il primo gol in maglia giallorossa proprio il giorno del derby. Nella storia della Roma è accaduto a pochi calciatori, l'ultimo è stato Yanga Mbiwa che risolse nel 2015 di testa una stracittadina che valeva un posto in Champions. Prima di lui si ricordano Piacentini e Balzaretti. Ora ci prova Evan Ferguson che tornerà titolare al centro dell'attacco e spera di sbloccarsi dopo due partite in cui ha giocato tanto per la squadra ma poco per il gol. Si tratterebbe anche del primo irlandese a segno in un derby della capitale. Una rete che porrebbe anche fine ad un lungo digiuno dell'ex Brighton. Il classe 2004 ha, infatti, segnato due reti nelle ultime due gare con l'Irlanda, ma non segna con la maglia di un club addirittura dal 26 ottobre 2024 contro il Wolverhampton. Ovviamente ci sono stati infortuni e panchine di mezzo ma ora Gasperini si aspetta che il numero 11 possa incidere. Dietro di lui ci sarà sicuramente Soulè e uno tra El Aynaoui ed El Shaarawy visto l'infortunio di Dybala mentre a sinistra avanza la candidatura di Tsimikas. Per Ferguson sarebbe anche il primo gol in assoluto in un derby. Con la maglia del Brighton non ha, infatti, mai segnato al Crystal Palace nel il cosiddetto "M23 derby". Progressi in allenamenti, infine, da parte di Pellegrini che potrebbe rappresentare una soluzione in corsa per Gasperini.