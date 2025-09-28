Undici fratelli che si aiutano

Gasperini ha superato a pieni voti il suo primo "test" di ambientamento a Roma, dimostrando intelligenza e sensibilità. Al di là dei risultati, ha gestito in modo eccellente il rientro di Pellegrini e il consolidamento del gruppo, che oggi appare come una famiglia unita. La forza di questa Roma risiede nei suoi "4 Capitani": Mancini, Pellegrini, Cristante ed El Shaarawy sono la spina dorsale della squadra. Gasperini ha compreso la loro importanza e li utilizza per mantenere saldo lo spogliatoio, integrando gradualmente gli altri elementi attorno ai talenti indiscussi come Svilar, Dybala, Koné e Soulé.

Il gesto di Pellegrini, che ha simbolicamente passato la fascia a Mancini dopo il derby, ha evidenziato la maturità e la coesione del gruppo. Ora, contro il Verona, serve un'altra prova di forza, sbloccando le difese chiuse con i gol degli attaccanti. Le prossime sfide, inclusa quella contro il Lille, saranno fondamentali per consolidare le certezze e reintegrare giocatori chiave come Dybala. La strada è lunga, ma la Roma poggia su basi solide: un allenatore esperto, quattro leader e giovani promettenti come Pisilli.

(Il Messaggero)