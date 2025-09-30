Una Roma ambiziosa con tre mosse di Gasp

Tre in testa alla classifica. Il Napoli? Era previsto. Il Milan? Era prevedibile. E la Roma? Sarebbe troppo considerarla una sorpresa, considerando il valore della squadra e il livello del suo allenatore, ma di sicuro rappresenta un fortissimo motivo di curiosità. [...] Ha tutto per essere ambiziosa e per poter confermare - anche di più - un inizio di stagione che non poteva essere più brillante.

Sì, perché non stupiscono solo i risultati - cinque vittorie su sei partite, compresa l'Europa

League - ma fa impressione soprattutto la rapidità con cui Gasperini è riuscito ad inserirsi nell'ambiente e a farsi conoscere, apprezzare, dai suoi calciatori. Mostrandosi, questo è il segreto, molto più flessibile, elastico, disponibile di quanto i più maliziosi provassero a far credere. [...]

Le caratteristiche di base sono rimaste - perché la Roma conosce già i tempi giusti per alzarsi e cosi andare a infastidire le fonti rivali - ma tutto è fatto in sintonia, in armonia, con le caratteristiche degli uomini a disposizione. Per cui non è un tabù difendersi, non è un peccato aspettare la mossa avversaria, non c'è nulla di male nell'interpretare e considerare la propria fatica. [...] E non è un caso che nelle quattro partite di campionato vinte - Bologna, Pisa, derby e Verona - non sia stato incassato nemmeno un gol. Merito sicuramente di Svilar - attualmente, parere strettamente personale, il miglior portiere del campionato - ma anche di una fase curata nei particolari. D'altronde se ti difendi a tre, e davanti hai uno scudo formato da Koné e Cristante, sarebbe assurdo non approfittarne. [...]

Hermoso, che sembrava destinato a partire, è diventato un titolare fisso. Pellegrini, che in estate appariva solo in attesa di una sistemazione, è stato rilanciato. Dovbyk, fino all'ultimo giorno sul mercato e stimolato con alcune frasi musicali - «non conosce i tempi» - si è ripreso il suo ruolo e ha brindato alla seconda partita da titolare con un gol importante e bello. [...]

Non c'è dubbio che Svilar sia una certezza, Mancini e Ndicka rappresentino due punti fermi e Koné il motore della squadra. Ma è fondamentale il ruolo, non solo tecnico, che Gasperini ha affidato all'argentino. [...]

(gasport - A. Vocalelli)