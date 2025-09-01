Una Roma al fotofinish

Un ultimo giorno di mercato così adrenalinico forse i tifosi della Roma non lo hanno mai vissuto. Potenzialmente Massara può chiudere la sessione estiva con uno, due, o tre acquisti. E non sarebbero arrivi di contorno o riserve per allungare la rosa, ma veri e propri innesti di livello per la formazione titolare. Nell’ultima notte di mercato ci saranno sicuramente stati sviluppi sulle trattative che hanno tenuto sveglio Massara: dallo scambio Dovbyk-Gimenez, all’arrivo del famoso trequartista tra George e Dominguez (qualcuno spera ancora in Sancho) fino all’inserimento a sorpresa di Pessina che vuole tornare a lavorare con Gasperini. (...) Ieri è successo praticamente il possibile e l’impossibile sul famoso scambio tra il centravanti del Milan e quello della Roma. In primis, l’apertura di Gimenez alla destinazione giallorossa. Dopo gli ultimi giorni di rifiuti il messicano ha capito che cambiare aria potrebbe fargli bene. Tutto risolto? No, perché adesso a bloccare la trattativa è la modalità del trasferimento. Tare vuole uno scambio di prestiti, Massara invece un’operazione a titolo definitivo. (...) Il telefono è diventato ormai un’estensione della mano di Massara. Chiamate e messaggi per Gimenez ma contemporaneamente anche per chiudere col Chelsea per George. Il diciannovenne sabato ha assaporato gli ultimi minuti in campo allo Stamford Bridge per via dell’infortunio di Delap, ma adesso è destinato a partire. Il diesse romanista vuole abbassare la percentuale sulla rivendita chiesta dal club londinese e chiudere la questione sui 20-23 milioni di euro di cartellino. Trattativa non chiusa, ma a Trigoria c’è ottimismo. Eventualmente George potrebbe anche sostenere le visite mediche a Londra per accelerare l’iter che porterà alla firma sul contratto poi da depositare in Lega. L’alternativa all’inglese è Benjamín Domínguez. (...) E poi c’è Pessina. Un nome a sorpresa per rinforzare la trequarti a prescindere dall’arrivo di George o Dominguez. (...)

(corsport)