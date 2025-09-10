Una maglia subito e poi il derby: Dybala chiede spazio alla Roma

Forse Paulo Dybala non è più il perno attorno a cui ruota la Roma. O almeno non lo è in modo così scontato come accadeva con José Mourinho e Claudio Ranieri, entrambi convinti che «ci fosse una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala». L'argentino era il faro, il calciatore in grado di cambiare da solo l'inerzia di una partita. Oggi, con Gian Piero Gasperini, lo scenario appare diverso: la Joya non è più titolare inamovibile, ma un'arma da dosare. Nelle prime due giornate di campionato l'argentino è partito dalla panchina: è entrato nel finale contro il Bologna e ha giocato il secondo tempo a Pisa. Una gestione prudente, motivata dall'infortunio rimediato alla fine della scorsa stagione, ma che non potrà durare a lungo. Dybala ha fame, vuole riprendersi il posto da titolare e soprattutto il ruolo centrale nel progetto giallorosso. (...) Col Torino, domenica alle 12.30, potrebbe esserci una staffetta: Dybala dal via oppure pronto a subentrare, ma con un minutaggio da ampliare per sperare di arrivare al derby del 21 settembre contro la Lazio in condizioni ideali. L'argentino ha bisogno di continuità per ritrovare brillantezza e per dimostrare di essere ancora imprescindibile, non solo un lusso da gestire. (...) Il nodo resta il futuro della Joya. Con un contratto da circa 18 milioni lordi, in scadenza a giugno, la Roma difficilmente potrà prolungare alle stesse cifre. Ranieri, però, ha lasciato aperto uno spiraglio: "Dipen-derà da questa stagione". (...)

(corsera)