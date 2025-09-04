Una chance per Pellegrini. Pisilli per ora è rimandato

Alla fine Lorenzo Pellegrini è rimasto. Dopo settimane di voci, discussioni e riflessioni sul suo futuro, l'ex capitano continuerà a vestire la maglia della Roma, seppure senza fascia e con un contratto in scadenza a giugno che il club non intende prolungare. Una condizione particolare, che lo pone davanti a una stagione in bilico: senza certezze, ma con la possibilità di dimostrare di essere ancora utile a una squadra che ha bisogno di alternative. [...] Il piano dell'allenatore è chiaro: non più trequartista, ruolo che aveva interpretato con allenatori diversi - da Fonseca a Mourinho, passando per De Rossi e Juric - ma centrocampista di sostegno. Una scelta che richiama gli anni di Di Francesco, quando

Pellegrini sapeva coniugare inserimenti offensivi e compiti di copertura. Oggi Gasperini vuole restituirgli quella dimensione più tattica, meno legata ai gol e agli assist, e più utile all'equilibrio generale della squadra. [...] La sosta, in questo senso, è un'occasione preziosa: due settimane per lavorare, ritrovare condizione e provare a guadagnarsi un posto nelle gerarchie. Il test amichevole (oggi alle 11) contro il Roma City servirà anche a mettere minuti nelle gambe in vista della sfida con il Torino. Se la sua è una storia di rilancio, quella di Niccolò Pisilli rischia di essere, almeno per ora, una promessa rimandata. A inizio ritiro era stato uno dei volti più luminosi, giovane e intraprendente, con la sensazione di potersi ritagliare spazio nella nuova Roma. Con il passare delle settimane, però, ha perso terreno. Gasperini lo considera ancora acerbo, tanto che avrebbe accolto di buon grado l'arrivo di Pessina dal Monza, trasferimento saltato solo in extremis. [...] Per il momento la strada è in salita. Ma se Pellegrini rappresenta l'usato sicuro da rigenerare, Pisilli rimane un investimento sul futuro: poco spazio oggi, ma con la possibilità che il suo percorso possa davvero decollare.

(Corsera)