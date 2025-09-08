Un tris all’Olimpico. Biglietti derby, si parte

L'Olimpico si prepara a riabbracciare la Roma. Nelle prossime tre di campionato i giallorossi non si allontaneranno dalla Capitale: Torino e Verona in casa, mentre l'unica 'trasferta' sarà quella contro la Lazio. L'aria di casa fa bene ai giallorossi che nel 2025 hanno registrato numeri da record. Ben 29 punti in 11 partite, una media di 2,63 a gara ottenuta grazie a nove vittorie e due pareggi. Zero le sconfitte, anche considerando l'Europa League e la stracittadina giocata in casa dei biancocelesti. In Italia nessuno ha fatto meglio, dietro con 27 punti ci sono Napoli, Bologna e Juventus. Un fortino niente male che ha pochi rivali in Europa. Nei cinque principali campionati europei, solamente Real Madrid (31), Chelsea (30) e Liverpool (30) hanno fatto meglio ma con una partita in più. [...]

Da record anche i numeri difensivi: 5 gol subiti in 11 gare. Gasp non ha fallito alla prima nel suo nuovo stadio e spera di poter contare nuovamente sul fattore Olimpico per fare all-in nel mese di settembre. L'unica trasferta vera e propria sarà quella in Europa League contro il Nizza. Contro il Torino è previsto il 72esimo tutto esaurito dell'era Friedkin. Procede a gonfie vele anche la vendita per la sfida col Verona, già 50.000 biglietti venduti e la casella dei sold out potrebbe avere presto un +1. [...] Da oggi, invece, partirà la vendita dei tagliandi per il derby del 21 settembre. Gli abbonati di Curva Sud Centrale, laterale e Distinti Sud avranno diritto alla prelazione fino a giovedì, il giorno dopo partirà la vendita libera.

(Il Messaggero)