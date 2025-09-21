Un derby bollente

[...] Il derby a Roma, si sa, è una partita diversa. Si studia tutto al dettaglio, dalla pretattica si scivola nella tattica, mossa per mossa: a volte un allenatore è costretto a snaturarsi. Eccola la parola chiave: snaturarsi. Anche se non è digeribile per i diretti interessati, che non accettano l'idea di modificare i propri principi pur di vincere. [...] Ci sta che pure Gasp e

Sarri propongano qualcosa di diverso dal loro solito: la vittoria serve a entrambe e soprattutto, oggi, non è il caso di perdere, per nessuno. Per un volta conterà più il non essere che l'essere. Ma fatti i salvi principi, che non possono trasformarsi troppo. Il palleggio sarriano e le aggressioni gasperiniane, sono marchi di fabbrica. [...]

Gasperini si ritrova con qualche problema di troppo: Dybala e Wesley non ci sono, Hermoso è debilitato, e l'esterno sinistro di attacco che non corrisponde al suo giocatore ideale. Snaturarsi (ci perdoni per il termine, Gasp) diventa quasi una necessità. Aggredire sì, ma dove, chi in particolare? La Lazio si muove dai piedi di Cataldi o Rovella, che non sono Jorginho. Ci sarà una "marcatura" dedicata al regista laziale? Probabilmente sì. Manca poco e sapremo. La figura di un centrocampista in più diventa quasi decisiva e si candida fortemente Pellegrini, che ha deciso il penultimo derby e che ora è con un piede più fuori che dentro. Quel lavoro non può farlo El Shaarawy, troppo attaccante; può farlo uno come Lorenzo, oppure Cristante, abituato a quel tipo di lavoro, o Pisilli, che è giovane, fresco e soldatino tattico al punto giusto. E' facile pensare, dunque, che Gasp possa rinunciare a un calciatore più offensivo, lasciando la qualità della giocata nei piedi di Soulé, che appare quello più in forma, e Ferguson, preferito sulla carta a Dovbyk. Con il capitano (senza fascia) dietro a fare da schermo al regista laziale e imbucare l'at-taccante. La Roma dovrà stare attenta a non alzarsi troppo, proprio per non subire i lunghi cambi di gioco che la Lazio cercherà di imporre appena rubata la palla.[...]

(Il Messaggero)