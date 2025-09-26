Un altro Mancini: domina, fa gol ed è meno istintivo. Per Gasperini è lui l'oro di Roma

Si erano conosciuti a Bergamo, quando Mancini era ancora un bambino che si affacciava per la prima volta al grande calcio. In quelle due stagioni all'Atalanta, Gian Piero Gasperini lo ha plasmato e lanciato. Oggi il difensore è diventato un giocatore dominante, soprattutto da quando Ranieri lo ha spostato al centro della difesa. E quest'anno Mancini ha alzato l'asticella. A Nizza, il Mancio è stato padrone della difesa ed è stato bravo nella gestione del reparto. Con il gol di mercoledì, poi, è diventato il terzo difensore con più gol nella storia della Roma: quota 19 come Kolarov e Nela, alle spalle di Aldair e Panucci.

Il primo anno Mancini giocò poco, per poi esplodere nel secondo quando segnò sei reti. E proprio grazie al Gasp, si è guadagnato la sua prima convocazione in Nazionale. [...] Se la Roma ha la miglior difesa d'Europa è in parte anche merito suo. Dall'inizio del 2025 i giallorossi hanno subito solo 13 gol in 25 partite e in questo momento anestetizzano le difficoltà offensive, ma finché la difesa è questa si possono dormire sonni tranquilli...

(gasport)