Tutti i dubbi di Sarri e Gasperini

IL TEMPO (L. PES) - Derby tra i dubbi. Gasperini si prepara ad affrontare la prima stracittadina romana della sua carriera con alcune assenze importanti e altri due calciatori in dubbio. Neanche ieri, infatti, Hermoso e Wesley hanno preso parte all'allenamento mattutino. Il brasiliano è ancora alle prese col virus intestinale che lo tiene fermo da due giorni ma oggi dovrebbe tornare in gruppo per la rifinitura e strappare una maglia da titolare. Discorso diverso per il difensore spagnolo alle prese con un sovraccarico al polpaccio che seppur senza lesione lo tiene ancora ai box. Oggi il test decisivo per capire se sarà della partita, altrimenti Gasp è pronto a rilanciare Celik dal primo minuto. Sarebbe Rensch, invece, l'alternativa di Wesley che in ogni caso dovrebbe, come detto, essere del match.

Il dubbio più grande per il tecnico piemontese, però, resta quello sulla trequarti. Le assenze, pesanti, di Dybala e Bailey costringono l'allenatore a trovare la giusta alternativa. Il ballottaggio resta aperto tra El Shaarawy ed EI Aynaoui. Il Faraone, che scenderebbe in campo con la fascia da capitano al braccio, ha giocato le prime due di campionato e sarebbe la soluzione tatticamente più idonea a livello di caratteristiche. Il marocchino, invece, piace a Gasp come trequartista di inserimento anche se col Toro ha faticato. Sullo sfondo c'è poi

la carta Pellegrini. L'ex capitano, però, è fermo da quattro mesi ed è tornato ad allenarsi con la squadra soltanto a fine agosto. Un'occasione per lui, più probabilmente a gara in corso, potrebbe esserci. Ma il numero sette non ha più di mezz'ora nelle gambe considerando che l'ultima partita ufficiale risale allo scorso 4 maggio.

Nessun dubbio, o quasi, invece sulle altre scelte con Mancini e N'Dicka a completare il terzetto difensivo davanti a Svilar e la coppia Koné-Cristante in mediana. Piccola possibilità per Tsimikas che insidia Angelino sulla corsia sinistra. Il greco arrivato in prestito dal Liverpool scalpita per scendere in campo e se non domani comunque esordirà a Nizza. In avanti torna Ferguson al centro dell'attacco con Soulé, unico uomo di qualità con la capacità di accendere la fantasia della Roma negli ultimi trenta metri, sul centrodestra. Tanto passerà dai piedi dell'argentino che ha segnato l'unico gol all'Olimpico, seppur formalmente in trasferta, nell'ultimo derby di aprile con un mancino da favola che beffò Mandas. Fascia trafficata quella occupata dall'ex Juve che insieme a Wesley, a meno di forfait del brasiliano, si troverà a fronteggiare la coppia Tavares-Zaccagni con Celik più indietro. Molto del match si giocherà proprio da quel lato dove velocità e fantasia la faranno da padrone. «È una partita importante, particolare, alcuni dicono giustamente che è una partita a sé, per quello che si porta dietro nelle settimane successive, in città c'è questa grande rivalità. Quello che mi auguro è che sia un derby sì combattuto, dove tutti cercheranno di fare il massimo». Così Gasperini ai microfoni di Dazn in attesa della conferenza di oggi dove potrebbe sciogliere alcuni dubbi.