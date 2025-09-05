Tutti aspettano Dybala e invece scoprono Paratici

Alla vigilia c'era grande curiosità per Paulo Dybala, in cerca della condizione migliore dopo un'estate complicata. E invece, nell'amichevole contro il Roma Sport City, i riflettori se li è presi un ragazzo di neanche diciassette anni: Lorenzo Paratici. Classe 2008 (è nato il 21 ottobre a Torino), arrivato alla Roma dalla Sampdoria negli ultimi giorni di mercato, il giovane attaccante ha firmato una tripletta mostrando doti già da centravanti vero. [...] Paratici è figlio d'arte: suo padre Fabio è stato calciatore e soprattutto dirigente di lungo corso, con esperienze alla Sampdoria, alla Juventus del lungo ciclo di scudetti e ultimo al Tottenham. A Torino già da piccolo aveva un idolo ben preciso: proprio Dybala, che accolse all'aeroporto insieme al padre nel giorno del suo arrivo. [...] Ritrovarsi oggi in giallorosso a condividere lo stesso spogliatoio con la Joya non è un dettaglio da poco: per Lorenzo è stata una emozione, per l'argentino un tuffo nel passato. [...] Alla Roma è arrivato in prestito con diritto di riscatto, operazione legata allo scambio che ha portato anche l'altro 2008 Forte in giallorosso, mentre Cinti e Ferrara hanno fatto il percorso inverso verso Genova. Giocatore rapido, duttile, capace di muoversi anche sugli esterni, resterà formalmente nella Primavera ma l'impressione è che Gasperini continuerà a monitorarlo. [...] Lorenzo ha ancora tutta una carriera da costruire. Ma il segnale lanciato ieri non è passato inosservato: in un giorno in cui ci si aspettava di parlare di Dybala, a prendersi la scena è stato lui, il baby attaccante che, a sorpresa, ha già scritto la sua prima piccola pagina in giallorosso.

(Corsera)