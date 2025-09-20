Tsimikas sfreccia, Pellegrini debutta

[...] Da diversi giorni, Gian Piero sta infatti apprezzando i miglioramenti di Tsimikas, un figlio della Magna Grecia, l'ultimo arrivato sul gong del mercato che ha risposto all'esigenza di completare la Roma ma anche di rinforzarla, visto che la tecnica di Angeliño da sola non poteva bastare. Così la Roma è andata a prendere un altro terzino e lo ha pescato dal Liverpool: fisicità, corsa, velocità e assist, Kostas garantisce tutto questo e ha cominciato a far vedere la propria stoffa in dieci giorni di lavoro a Trigoria ad alta intensità, al punto che l'allenatore starebbe pensando di utilizzarlo dal primo minuto contro la Lazio. Pellegrini verrà sganciato a gara in corso (sarà il debutto con Gasp) e chissà che non diventi ancora lui l'uomo del derby, come accadde a gennaio quando Ranieri lo lanciò dall'inizio nella stracittadina d'andata della passata stagione e lui ripagò quella fiducia con uno splendido gol. Lorenzo è abituato a brillare nella gara più sentita, soprattutto quando si sente in discussione. Gli è già capitato contro i biancocelesti in tre vittorie che portano la sua firma: il 3-1 con Di Francesco, il 3-0 con Mourinho e il 2-0 della passata stagione. [...] Intanto, destano preoccupazione le condizioni di Wesley, che ieri ha saltato per il secondo giorno di fila l'allenamento. [...] In tal caso, avrebbe solamente la seduta di oggi per convincere Gasperini, che in alternativa sta lavorando sull'utilizzo di Rensch. Celik, altra possibilità a destra, potrebbe servirgli in difesa visto che neppure Hermoso sta bene. [...] Ghilardi è alternativo a Celik: l'ex Verona non ha ancora debuttato in gare ufficiali e un battesimo nella partita più delicata dell'anno, capace di segnare nel bene o nel male la storia di un calciatore in questa città cinica e tentacolare, sembra al momento l'ipotesi più remota.

(Corsport)