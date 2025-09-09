Tsimikas e Ziolkowski: Gasp abbraccia i nuovi

Dopo tre giorni di riposo, la Roma riprende oggi la preparazione in vista della partita contro il Torino. Gasperini potrà contare per la prima volta sui nuovi acquisti Tsimikas e Ziolkowski e accoglierà il rientro dei primi nazionali, tra cui Celik e Mancini. Dal ritiro della Francia, Manu Koné ha ribadito il suo forte legame con il club: "Alla Roma va tutto bene. È una delle poche squadre che ha davvero dimostrato fiducia in me (...), io gli ho restituito quella fiducia con le mie prestazioni". Anche il brasiliano Wesley, (...) ha spiegato la sua scelta: "C'erano anche altre offerte ma la presenza di Gasperini ha influito. L'anno scorso già mi voleva (...). Spero di poter crescere con lui".

Sul fronte infortunati, è previsto per oggi il rientro in gruppo di Rensch, mentre per Bailey si punta al recupero per la gara di Europa League contro il Nizza. Da segnalare la presenza di Pellegrini a Trigoria anche nel giorno libero: il giocatore è a completa disposizione e Gasperini potrebbe testarlo come mediano, ruolo già provato in amichevole.

(Il Messaggero)