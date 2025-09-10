Trigoria torna a popolarsi, Gasperini attende tutti i rientri

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - La sosta per le nazionali spesso porta brutte notizie ai club, ma la Roma può essere soddisfatta (in attesa degli ultimi impegni) per il rendimento dei propri calciatori e per le loro condizioni fisiche. (...) Dopo giorni di carenza - ben 11 i giocatori in giro per il mondo con le rispettive nazionali - Trigoria finalmente torna a popolarsi e ora Gasperini fa la conta all’appello per avere nuovamente a disposizione tutto l’organico per preparare la partita contro i granata. Zeki Celik e Ziolkowski hanno partecipato all’allenamento di ieri e hanno svolto una seduta di scarico per smaltire le fatiche con Turchia e Polonia e per tornare a lucido per Gasp. Nella giornata di ieri hanno fatto rientro nella Capitale anche Gianluca Mancini - dopo i 90’ giocati contro Israele lunedì sera -, Neil El Aynaoui e Tsimikas. Oggi Gasperini potrà contare anche su di loro per la seduta di allenamento mentre attende il rientro di Dovbyk, Koné, Ferguson, Pisilli ed Evan Ndicka. L’ultimo a rientrare a Trigoria sarà Wesley, che ha giocato questa notte all’1:30 (ora italiana) contro la Bolivia. (...)