Toto-arbitro: duello tra Guida e Sozza, Chiffi possibile sorpresa

IL TEMPO (G. CALVARESE) - Il derby di Roma non sarà forse il più tecnico del calcio italiano, ma è senza dubbio il più difficile da gestire e da arbitrare. Il derby della Capitale viene vissuto con un'altra enfasi, un'elettricità totalmente diversa rispetto ad altre parti, e questo lo rende unico. Ma chi sceglierà Rocchi? Il gioco delle previsioni è presto fatto. Molto improbabile la designazione di un romano come Mariani o Doveri. Difficile anche rivedere due arbitri come Colombo e Massa. I favoriti sono due arbitri impegnati entrambi in Champions: Guida e Sozza. Il campano era stato designato per il derby di gennaio, ma aveva dovuto dare forfait. L'outsider infine è Chiffi.