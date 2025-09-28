Tocca ancora a Ferguson. Angelino torna a sinistra

Pur riconoscendo che la Roma non ha ancora due titolari per ruolo in ogni zona del campo, Gian Piero Gasperini non è un fan del turnover massiccio in questa fase della stagione. "Non sono mai per un turnover molto ampio, soprattutto in questo periodo in cui c'è bisogno di giocare con continuità", ha dichiarato il tecnico, che intende apportare solo pochi cambiamenti rispetto alla trasferta di Nizza. Lo zoccolo duro, composto da Svilar, Mancini, NDicka, Koné, Cristante e Soulé, sarà confermato. Celik dovrebbe agire ancora come terzo di difesa, con Rensch favorito su Wesley sulla fascia destra. A sinistra, Angeliño tornerà titolare, con Gasperini che ha difeso lo spagnolo dalle critiche (...).

Il principale dubbio riguarda la trequarti, dove El Shaarawy potrebbe avere un'altra chance nonostante le recenti prestazioni non esaltanti. Gasperini lo ha pungolato ("Da lui voglio vedere ancora certe iniziative"), ma l'alternativa è Pellegrini, che però non è ancora al top della forma ("Deve trovare continuità", ha ammonito il tecnico). Il capitano entrerà sicuramente a gara in corso.

In attacco, prosegue la staffetta tra Ferguson e Dovbyk, senza una gerarchia definita. Contro il Verona, l'irlandese appare favorito per la sua capacità di legare il gioco e creare spazi per Soulé. Gasperini ha messo in guardia i suoi dalla pericolosità della partita, sottolineando la necessità di avere pazienza contro un avversario che probabilmente si chiuderà in difesa.

(corsport)