Tiri mancini, la rosa pende a sinistra. Ecco perché in attacco serviva un destro

La Roma pende a sinistra. No, non è uno slogan politico ma analizzando la rosa giallorossa - in particolare l'attacco - salta subito all'occhio che Gasperini ha a disposizione quasi tutti giocatori mancini. [...] Il tanto desiderato esterno di piede destro non è arrivato e la Roma si ritrova con una batteria di sette attaccanti di cui ben 5 che calciano col sinistro. Sulla trequarti di destra ci sarà tanto traffico durante l'anno: Dybala, Soulé, Bailey e Baldanzi. L'ultimo a dir la verità sarebbe dovuto partire negli ultimi giorni del mercato, ma l'affare col Verona è saltato. [...] Bailey può giocare su entrambe le fasce, ma le cose migliori in carriera le ha fatte sulla destra. [...] Poi ci sono Paulo e Matias. Amici dentro e fuori dal campo e una coppia che a partire da dal Torino dovrà caricarsi la Roma sulle spalle. L'esperimento a Pisa è riuscito alla grande e i due sono pronti a giocare insieme dal 1'. Ma i mancini nel pacchetto offensivo non finiscono qui. Davanti c'è anche Dovbyk che dopo due mesi con le valigie in mano alla fine è rimasto a Trigoria. [...] L'unica cosa certa è che il suo compagno di reparto Ferguson lo ha scavalcato nelle gerarchie. L'irlandese giovedì ha perso il nonno, ma sabato non si è tirato indietro ed è stato tra i migliori in campo contro il Pisa. È l'unico in attacco ad essere ambidestro. Mentre ad oggi l'unico destro naturale è El Shaarawy. In attesa di capire il ruolo che l'allenatore vorrà ritagliare a Pellegrini. Alla fine anche il numero 7 è rimasto e almeno fino a gennaio si metterà a disposizione della squadra. [...] Ghilardi non è ancora pronto e nelle prime due di campionato come centrodestra ha giocato Mario Hermoso, un altro mancino oltre Ndicka. Gli altri che completano questo pacchetto sono Angeliño e Tsimikas. Un altro mancino stava per arrivare in mezzo al campo, ma anche per Pessina è saltato tutto nelle ultime ore di un pazzo mercato. [...]

(Il Messaggero)