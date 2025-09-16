Tegola Roma. Dybala, lesione alla coscia: per lui niente stracittadina

LEGGO (F. BALZANI) - Ci risiamo. Paulo Dybala salta il derby e trova il 18 infortunio della sua intensa storia romanista. Ieri, infatti, l'argentino si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Quindi niente Lazio, ma pure niente Verona e Nizza. Poi si vedrà, ma visto il "paziente" i tempi potrebbero allungarsi. Uno stop di almeno 15 giorni che inguaia Gasperini già a corto di alterative su quella fascia sinistra non rinforzata del mercato e ora orfana sia di Dybala che di Bailey. L'infortunio - che complica anche i piani di rinnovo - è arrivato sul finire del primo tempo contro il Torino dove era tornato titolare dopo sei mesi.

Dybala salterà quindi il secondo derby di fila e per la prima volta è al centro delle critiche dei tifosi. Nei tre anni nella Capitale il numero 21 giallorosso ha raccolto soltanto il 51% dei minuti a disposizione. Contro la Lazio probabilmente toccherà ad El Shaarawy. Un'altra brutta notizia quindi dopo il ko col Torino che ha soffocato gli entusiasmi di inizio stagione e fatto scattare un allarme: la Roma segna poco, anzi pochissimo. Due gol in tre partite, solo uno arrivato da un attacco dove Ferguson è ancora a caccia di una rete. Dovbyk non viene preso in considerazione e Baldanzi non sembra all'altezza. A Gasperini non accadeva dai tempi del Genoa nel 2015. Inoltre è sempre più avaro l'apporto delle riserve: in tutto il 2025 sono solo 3 i gol arrivati dai subentrati.