Tecnico e ds: tante idee differenti

Che cosa è rimasto, di quella «bellissima riunione» tra Gasperini e la società dell'8 agosto in Inghilterra, subito prima dell'amichevole con l'Aston Villa? [...] È rimasto poco. [...] 1) tra il direttore sportivo Massara e il tecnico Gasperini non c'è stata la stessa visione, non solo su Sancho ma anche su George. 2) Gasp è decisamente scontento, quel «tireremo le somme» di Pisa oggi rimbomba, parole che fanno rumore. 3) Massara non sta pensando alle dimissioni, anzi è orgoglioso di un mercato condotto entro i limiti imposti dal fair play finanziario. 4) La verità è che, per completare un colpo in attacco, sarebbe servita una cessione: poteva essere Koné, ma sarebbe "bastato" anche l'addio di Pellegrini. 5) Lo stesso Pellegrini sarà regolarmente impiegato, i patti con il giocatore erano chiari sia da parte del club sia del tecnico. 6) Dovbyk-Gimenez è saltato perché il Milan non ha mai (neppure ieri) realmente aperto al diritto di riscatto e la Roma non ha voluto rischiare di valorizzare giocatori per gli altri.