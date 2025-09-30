Svilar, un solo gol preso. Dovbyk, ha bisogno d'aiuto

La Roma guarda tutti dall'alto e Gasperini continua a spegnerne il volume. Niente paragoni, ma, l'ultima volta che i giallorossi si sono ritrovati primi in classifica dopo 5 giornate era il 2014 e sulla panchina c'era Rudi Garcia. Un gol subito in 5 partite e tre 1-0 portati a casa. Leggendo questi numeri sembra ancora la squadra di Claudio Ranieri. Invece è quella di Gasp. Con un mercato a metà, senza ali veloci e con due attaccanti da rivitalizzare con Dovbyk che si è sbloccato domenica, Ferguson ancora no. Nel 2025 la difesa della Roma è quella meno battuta nei 5 campionati europei con sole 12 reti subite. Merito di Svilar, ma anche una buona dose di fortuna. [...]

(La Repubblica)