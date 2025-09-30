Svilar più decisivo di un centravanti: è il top in Europa

C'è un centravanti a Trigoria che indossa i guanti e non la maglia numero 9, ma, la 99. Parliamo di Mile Svilar, una sicurezza che rincuora anche la difesa e tutta la squadra. Anche contro il Verona, il portiere è stato decisivo con due interventi da fuoriclasse sull'attaccante Gift Orban. [...] Pensare che a giugno la Roma ha rischiato di perderlo. Gasp si gode il portiere più forte della Serie A e che nel 2025 ha collezionato ben 15 clean sheet (primo in Europa anche per percentuale di parate: 92%). Un autentico fuoriclasse che a fine stagione potrebbe regalare una decina di punti: già ieri e contro il Pisa, Svilar è risultato decisivo. [...]

(Il Messaggero)