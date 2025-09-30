Svilar, il numero primo della Roma prima

Basta individuare qualche indizio per capire che Mile Svilar aveva Roma e la Roma nel destino. Era sufficiente andarsi a spulciare la storia del papà Ratko, che il 25 settembre del 1976 giocò la prima partita con la Jugoslavia allo stadio Olimpico. Altro indizio è che Svilar senior in Mitropa Cup affrontò la Fiorentina allenata da Carlo Mazzone e che senz'altro oggi avrebbe tifato per il figlio. L'estremo difensore giallorosso è una delle foto copertina della Roma prima in classifica dopo 5 giornate, ed è anche il portiere meno battuto d'Europa con solo 12 reti incassate in 25 partite. [...] La Roma è tornata ad avere un portiere di assoluto livello internazionale: l'ultimo era stato Alisson che nel 2018 andò al Liverpool. [...] Svilar è il ritratto della felicità, fatta eccezione per il fatto che non può giocare per il Belgio, dopo aver esordito nel 2021 in amichevole con la Serbia. [...]

(corsera)