Subito la testa al Lille: c'è Soulé da valutare

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - La Roma di Gian Piero Gasperini non si ferma più e con il Verona trova la terza vittoria consecutiva dopo i successi nel derby e a Nizza in Europa League, la quinta complessiva in sei gare. Un inizio di stagione davvero incoraggiante, che permetterà al tecnico giallorosso di continuare a lavorare sui progressi della squadra, ancora molto “ranieriana” per certi aspetti. Prima di fermarsi per la sosta delle nazionali, i giallorossi affronteranno giovedì all’Olimpico il Lille, prima di andare domenica al Franchi contro la Fiorentina di Pioli. Senza Dybala e Bailey (appuntamento a metà ottobre), Gasperini dovrà valutare questa mattina alla ripresa Celik, Ndicka e Soulé, che hanno accusato qualche fastidio nella sfida dell'Olimpico. (...) L'argentino è uscito claudicante dopo il gol del 2-0. Nulla di preoccupante, normale gestione che in un calendario così affollato richiama sempre alla massima cautela.