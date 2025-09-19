Stop per Wesley e Hermoso. Gasp spera nel doppio recupero

A due giorni dal primo derby della sua carriera, Gian Piero Gasperini deve fare i conti con due stop dell'ultim'ora. Mario Hermoso ha interrotto l'allenamento di ieri per un fastidio al polpaccio sinistro: inizialmente si era temuto un problema muscolare più serio, ma gli accertamenti hanno escluso lesioni. Si è trattato soltanto di crampi, frutto dei carichi di lavoro delle ultime settimane. (...) Stop forzato anche per Wesley, costretto a saltare l'ultima seduta a causa di problemi gastrointestinali. Nulla di grave, solo uno stop precauzionale, utile a consentirgli di recuperare energie in vista di un appuntamento che per la Roma vale moltissimo, sul piano del morale e della classifica. Gasperini conta di riaverli entrambi in gruppo già oggi, nell'ultimo allenamento prima della rifinitura, per testarne la condizione e confermare l'assetto tattico pensato per contrastare la Lazio. Entrambi i giocatori dovrebbero essere regolarmente a disposizione per il derby dell'Olimpico. Se per Wesley non ci sono dubbi sulla presenza dal pri-mo minuto, Hermoso resta in ballottaggio con Celik. (...)

(La Repubblica)