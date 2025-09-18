Sozza, l'arbitro che ha fatto infuriare Ranieri

L'approdo a Roma di Sarri coincise con 8 reti nei primi 2 derby: dopo il 3-2 a Mourinho del settembre 2021, il netto 3-0 giallorosso del marzo 2022. [...] Da quel giorno nessun derby delle prime 5 leghe europee ha visto meno gol, appena 8 in 7 sfide. [...] Nell'ultimo quinquennio (11 gare) chi ha segnato per primo ha sempre vinto, tranne nell'ultimo precedente (a Romagnoli rispose Soulé).

Come ad aprile fischierà il milanese Sozza, che ha nella Roma la più diretta in carriera. L'ultimo incrocio coi giallorossi - a Bergamo con l'Atalanta di Gasperini - mandò

Ranieri su tutte le furie per un rigore prima assegnato e poi revocato dal VAR dopo un contatto in area tra Pasalic e Koné. «Per Sozza non eravamo degni di spiegazioni», tuonò l'ex tecnico. [...]

