Sollievo Wesley, non ci sono lesioni. Ma per domenica è pronto Rensch

Buone notizie per Wesley: gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando solo un sovraccarico alla coscia. Nonostante ciò, il suo impiego contro il Torino è in forte dubbio, con la panchina come ipotesi più probabile. Al suo posto è pronto a partire dal primo minuto Devyne Rensch. L'esterno olandese, superato un lieve problema al polpaccio, avrà la sua prima occasione da titolare in questa stagione. Dopo un periodo di ambientamento e un minutaggio ridotto dalla scorsa primavera (...), Rensch, reduce da un buon Europeo Under 21, è determinato a dimostrare il suo valore.

Wesley, rientrato ieri dagli impegni con la nazionale brasiliana, è stato monitorato anche per una lieve infiammazione al ginocchio (...), ma anche in questo caso gli esami non hanno destato preoccupazioni.

