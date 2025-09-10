Sold out contro Baroni. Vola la vendita per il derby

Ancora sold out, l'ennesimo sold out. La Roma si prepara a tornare all'Olimpico dopo le due settimane di stop per la sosta e lo farà nel migliore dei modi, ricevendo il caldo abbraccio di uno stadio che sarà nuovamente sold out. Contro il Torino sono stati venduti oltre 61mila biglietti, restano soltanto alcuni insti esclusivi e poco altro. (...) E a proposito di boom di vendite, anche i biglietti per il derby stanno andando a ruba. Basti pensare che nelle prime venti-quattro ore di vendita sono stati staccati 13mila tagliandi: i distinti sud sono andati esauriti, e così sarà presto anche la curva che lavora per una nuova suggestiva scenografia da esporre alla stracittadina. Gli abbonati di Curva Sud Centrale e laterale potranno

acquistare in prevendita esclusiva i suddetti settori, sino ad esaurimento posti disponibili, fino alle ore 18:00 di domani. (...)

(corsport)