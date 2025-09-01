Slogan fascisti a Pisa dei tifosi giallorossi. Foschi: «Vanno banditi dagli stadi»

Alcuni sostenitori della Roma hanno dato vita a un corteo non autorizzato nel centro di Pisa, poche ore prima della partita di campionato contro la formazione toscana. Il gruppo, muovendosi tra la Torre pendente e gli altri monumenti di piazza dei Miracoli, ha intonato cori inneggianti a Benito Mussolini. In seguito i tifosi hanno scandito slogan sulle note di Faccetta nera, canzone legata al ventennio fascista. L'episodio si sarebbe concluso rapidamente e non avrebbe provocato contatti con la tifoseria pisana. (...) Duro anche il segretario del Pd Roma Enzo Foschi: «Gli autori certamente sono tra i mille e cento romanisti giunti a Pisa col biglietto (che ricordo è nominativo) e non dovrebbe essere difficilissimo individuarli. Bandirli dagli stadi come accade in Inghilterra in Germania dovrebbe essere il minimo».

(corsera)