Sicurezza, arrivano gli ultrà stranieri

Inizia il conto alla rovescia per il derby tra Lazio e Roma in programma domenica alle 12:30. Già da domani, le tifoserie potrebbero entrare nelle loro rispettive curve per iniziare l'allestimento delle coreografie. In questura si lavora per prevenire ogni problema di ordine pubblico. La Digos, poi, monitora l'arrivo dei rappresentanti delle tifoserie straniere. Tra le fila degli ultrà giallorossi, ci saranno gli ultrà dell'Atletico Madrid, i greci del Panathinaikos e i croati della Dinamo Zagabria. Dal lato biancoceleste, invece, arriveranno gli ultrà del West Ham, il Wisla Cracovia, Lokomotive Lipsia e Levski Sofia.

(La Repubblica)