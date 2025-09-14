Si ricomincia dalla difesa di ferro: dubbio Wesley, Rensch è pronto

Per ora le girandole di gol alle quali era abituato Gasperini a Bergamo ancora non si sono viste. La Roma è ripartita dagli 1-0 tanto cari a Ranieri nella passata stagione, grazie ad una difesa di ferro che in estate ha rischiato di subire una rivoluzione. Mancini a parte, Ndicka e Hermoso per una buona parte del mercato sono stati vicini all'addio. [...] Impossibile non menzionare Mile Svilar che anche nelle prime due si è messo il solito mantello da supereroe e ha salvato i giallorossi nel momento del bisogno. [...]

Nelle ultime 17 partite di campionato sono stati ben 10 i clean sheet. Due arrivati con Gasperini e oggi la difesa può centrare un record. In sole tre occasioni la Roma ha mantenuto la porta inviolata nelle prime tre giornate di Serie А (1986/87, 2007/08, 2014/15).

Ma guai ad abbassare l'attenzione. Il Torino di Baroni è partito col freno a mano tirato e va ancora a caccia del primo gol in campionato. Ma l'ex tecnico della Lazio spesso e volentieri ha messo in difficolta Gasp che ha ottenuto una sola vittoria negli ultimi 6 incontri.

A proposito di difensori: sulla destra il ballottaggio è tra Wesley e Rensch. Il brasiliano ha smaltito il sovraccarico muscolare rimediato in nazionale, ma potrebbe finire in panchina. [...]

(Il Messaggero)