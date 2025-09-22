Sfida ultrà dopo il derby: scontri a Ponte Milvio. Uno striscione per Kirk

Le regole da ultrà che superano e travalicano le misure di sicurezza disposte per il

Derby numero 185 si sono palesate - come pure previsto - nel post partita. L'anticipo alle 12.30 della stracittadina di andata, disputata ieri all'Olimpico, ha impedito che scontri e tafferugli potessero deflagrare prima del fischio di inizio. [...]

Già all'alba, il numero di agenti, unito altre forze dell'ordine ha nei fatti blindato la zona di Ponte Milvio e del Flaminio, rendendo impossibile qualsiasi contatto tra le due tifoserie.

Le tensioni sono state bloccate sul nascere già nel cuore della notte quando, intorno alle 4, un corteo di persone incappucciate e armate di bastoni è stato bloccato dalla polizia nei pressi di piazza Mancini, storico ritrovo dei giallorossi. Nella piazza gli agenti della polizia hanno anche trovato, e quindi sequestrato, numerose mazze di legno, aste di plastica modificate con viti e lame per far sì che fossero più offensive, e perfino una pala. [...]

Mentre i laziali omaggiavano Kirk, i tifosi della Roma hanno iniziato a mettere lungo le transenne dello stadio e sui cartelli stradali i manifesti con scritto «Lotito resisti». Cartelli scherzosi rivolto al presidente della Lazio da sempre oggetto dell'ironia degli ultrà giallorossi. [...]

Non sono mancati brevi momenti al tensione prima che gli oltre 60mila spettatori entrassero all'Olimpico. Poco prima del fischio di inizio, infatti, una troupe Rai è stata spintonata e allontanata dagli ultrà che non volevano venissero fatte le riprese del prepartita. [...]

Ben 60mila tifosi, compresi quelli delle curve, hanno lasciato l'impianto seguendo le zone loro riservate ed è stato in questo momento che è stato necessario, pur senza cariche, l'intervento del reparto Mobile. [...] Numerosissimi tifosi della Roma con indosso le magliette della squadra sono stati bloccati all'altezza del semaforo che precede la "storica" uscita dei laziali. [...] E quando i biancocelesti, attraversando la strada, hanno capito che nella "loro zona" sarebbero transitati anche i romanisti, un gruppo nutrito di biancocelesti ha iniziato a cercare lo scontro. «M***e non dovete passare di qua», urlavano in mezzo alla strada cercando lo scontro diretto con i giallorossi. Quando a questi è stato permesso di passare, alcuni tifosi romanisti sono stati presi di mira dai laziali: aggrediti e scaraventati giù dai motorini con calci e spinte. Per alcuni minuti c'è stato anche un lancio, seppur con-

tenuto, di bottiglie e sassi. Poi le forze dell'ordine hanno allontanato i biancocelesti facinorosi lasciando che tutti i tifosi giallorossi passassero. Nessuno è rimasto ferito ma la polizia ha identificato gli aggrediti mentre la Scientifica sta già passando al setaccio le immagini per risalire agli aggressori, molti dei quali entrati in azione a volto scoperto.

(Il Messaggero)