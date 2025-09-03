Senza Sancho a sinistra, palla a Dybala: con Soulé e Ferguson il feeling è totale

Un'ora di Joya, almeno fino a quando non tornerà Bailey. Senza il colpo sulla fascia sinistra, sarà Dybala a dover agire a fianco di Soulé e a prendere il posto che spettava a Jadon Sancho. [...] Se dal lato tecnico non ci sono assolutamente problemi, ciò che preoccupa è il lato fisico, con l'argentino che non può spingere troppo sull'acceleratore. Gasperini l'ha già fatto capire e in queste prime due giornate, l'ha dosato alla perfezione. Ora bisognerà aumentare il minutaggio grazie al lavoro di questi giorni di sosta a Trigoria. Con Soulé e Ferguson c'è sintonia e anche l'irlandese sta iniziando a capire i movimenti dell'argentino, che entro la fine del mese attende l'appuntamento per spalmare il ricco ingaggio fino al 2027.

(gasport)