Senza punte ma vincente: è il vero Gasp

Eccola la Roma del Gasp. Alla quinta partita ufficiale di una stagione che dovrebbe essere l'inizio di una rivoluzione. La nuova Roma si è materializzata in una notte francese contro un Nizza che i discepoli di Gasperini hanno fatto sembrare poca cosa. Ma soprattutto giocando per larghi tratti della sfida quel calcio bello e vincente che ha trasformato l'Atalanta in un club in grado di vincere l'Europa League. [...] Ci sarà bisogno di conferme, ma è anche vero che i margini di miglioramento sono enormi. Partendo dall'allargamento della rosa e finendo a quella fase offensiva che è sempre stata il miglior marchio di fabbrica di Gasp. In cinque partite nessun gol è stato segnato da un numero nove. Dovbyk sta ribadendo le perplessità nate nella prima stagione in Italia, mentre, Ferguson dopo un convincente inizio sta trovando difficoltà anche a tirare in porta.

(La Repubblica)