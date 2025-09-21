Sarri contro Gasperini: si alza la temperatura. Al derby è allarme ultrà

La curiosità di Gasperini il debuttante, la tensione di Sarri il veterano. Il derby romano ruota tutto intorno agli allenatori, i due tecnici più anziani della serie A e gli unici ad aver vinto in panchina una coppa internazionale, l'Europa League[...]. Filosofie di gioco opposte, sull'orario si ritrovano dalla stessa parte: «Questo caldo è un problema per i giocatori», sottolinea Gasperini. Pesante Sarri: «È una sconfitta del calcio e delle istituzioni, che evidentemente sono in difficoltà a mantenere l'ordine pubblico». Per evitare il solito, inaccettabile clima di guerriglia, mille agenti schierati, droni per controllare le zone a rischio e allarme per l'arrivo di ultrà stranieri e non solo.

In questo clima, gli allenatori provano a motivare i calciatori puntando su concetti eccessivi: «Se c'è una partita per cui vale la pena morire dal caldo è il derby», dice Sarri. [...] Chissà se lo stress finirà per contagiare Gasperini: «Di sicuro, io e Sarri abbiamo fatto la gavetta e ora meritiamo di ritrovarci a giocare un derby così importante». Altro punto in comune, l'insoddisfazione per il mercato: Lazio bloccata dalla Covisoc, Roma dal Fair Play Finanziario e ora Gasp è costretto «a uscire dalla zona di comfort, quella legata a una rosa con certe caratteristiche». Non ha avuto il trequartista di piede destro richiesto, così è orientato a rilanciare Pellegrini: «Voglio recuperarlo, ma se è inviso a pubblico e società come posso riuscirci? lo ci proverò, ma dovremmo farlo tutti insieme altrimenti diventa un problema e allora punterò su un altro giocatore». Città in apnea: chi vince svolta, chi perde va in crisi, il pareggio non serve a nessuno ma fa respirare tutti.

(la Repubblica)