ROMA-TORINO: le probabili formazioni dei quotidiani. Rensch in vantaggio su Wesley, in attacco Soulé-Dybala dietro Ferguson

Torna in campo la Roma e lo fa oggi alle ore 12:30 allo Stadio Olimpico contro il Torino in occasione della terza giornata di Serie A. Gasperini è intenzionato a confermare lo zoccolo duro della squadra ed è pronto a riproporre una formazione simile a quella vista nelle prime due partite. A difesa della porta di Svilar spazio al trio difensivo Hermoso-Mancini-Ndicka, a destra Rensch in vantaggio su Wesley (reduce da un problema alla coscia ma recuperato) e a sinistra Angelino, mentre a centrocampo confermato la coppia Koné-Cristante. Sulla trequarti, invece, il duo argentino Soulé e Dybala alle spalle di Ferguson.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.

GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.

IL MESSAGGERO - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.

CORRIERE DELLA SERA - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.

IL TEMPO - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.

IL ROMANISTA - Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Dybala; Ferguson.